配合國旅秋冬補助經濟部發放夜市抵用券，行政院發言人Kolas今天表示，因業者與民眾紛紛反映希望延長，行政院長蘇貞昌已召開跨部會協調會決定，在不增加預算的前提下，延長使用期限到明年1月底。

配合政府擴大秋冬國旅第二波獎勵，自由行旅客只要入住有參加交通部觀光局優惠活動的旅宿業者，經濟部加碼發給每房夜市抵用券200元，自9月16日起實施。

Kolas 指出，經濟部已發出585萬張夜市券，原定使用期限至今年12月底，但由於廣受民眾及攤商歡迎，加上眾多業者與消費者要求，因此將使用期限延長到明年1月底，也就是農曆春節連假結束後，以方便民眾使用。

Kolas說，夜市券政策上路後，截至12月2日為止，光使用夜市券消費金額就將近1億元，若另外加上民眾搭配夜市券額外消費的金額，民眾在全國夜市消費金額已達數億元。這是集便利民眾、刺激消費、帶動旅遊、發展觀光於一身的熱門政策。

(工商 )