「108年生態學校認證表揚及成果發表會」於12月4日上午10時假新北市汐止區金龍國民小學舉行，由行政院環保署邀請美國環保署國際合作暨部落事務辦公室主任Mark Kasman及美國在台協會等貴賓出席，教育部、各縣市環保局、教育局及生態學校等亦派代表參與，會中表揚2019年獲得認證之學校，包括3所綠旗、13所銀牌及21所銅牌。

活動現場展示各校成果海報，積極展現各校環境路徑執行成果與特色。今年取得最高榮譽綠旗的學校共有3所，包括新北市新莊區新泰國民小學、桃園市新屋區社子國民小學以及雲林縣潮厝華德福教育實驗國民小學，其中雲林縣潮厝華德福教育實驗國民小學為我國第3所成功取得綠旗再認證的學校；至此，臺灣生態學校綠旗認證通過學校總數達到了11所，充分展現我國在推動環境教育歷程中，學校教育的成果與重要性。

這次協助活動辦理之金龍國民小學亦於本年度獲得生態學校銀牌認證，在表揚典禮上由校內拉丁舞社團的學生熱情演出，為本次活動熱舞暖場，也讓蒞臨的貴賓及各校代表驚艷連連，掌聲不絕於耳。

另外，金龍國小的生態行動團隊也帶領貴賓們參訪了校內各項生態學校推動成果及特色亮點，包含金龍農場、綠意及生態豐富的空中花園與黃金堆肥區、充滿驚奇的綠世界及昆蟲教室，獲得了貴賓們一致的肯定與讚賞。

臺美生態學校夥伴計畫係臺美合作之國際環境夥伴計畫之一，目的在於推動生態學校及加強臺美環境教育合作，建構學生對環境的關懷、觀察、知能、價值觀及行為的改變，將師生們在校園推動環境永續的力量，推廣到社區，以建立潔淨、健康的生活環境，及達成永續家園的目標，透過國際交流與合作機制，讓環境教育往下扎根，並與國際接軌。

環保署於2014年在外交部的支持下，與創始夥伴美國環保署啟動國際環境夥伴計畫，透過國際夥伴多元的合作方式，在區域及世界各地組成專家平臺網絡，致力於共通性環境挑戰議題，如環境汞污染、空氣及土壤污染、電子廢棄物、氣候變遷、環境教育等，於學校、社區、國家之應對能力的提升，進而能在區域乃至於國際間，累積共同改善環境的成果。本次活動將能更進一步證實此深厚的基礎，同時將持續推動此計畫，展現我國在環境教育拓展上的信心與決心。

(工商 )