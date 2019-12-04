一名55歲竹科女工程師，視訊3次後，愛上自稱室內設計師的義大利高富帥，對方多次以朋友生病、要辦護照來台相守等理由討錢，女工程師傻傻陸續匯款約新台幣590萬元。雖然是很老套的網路詐騙，但是年紀半百的女工程師仍會上當，讓網友忍不住評論：理工智障比較多？

這名竹科女工程師，日前向警方求助，表示義大利男友遭海關扣留，哭求警跨國救援。據ETtoday報導，警方深入了解後，發現又是詐騙招數，對方透過臉書加好友，自稱是義大利室內設計師，視訊3次後，就讓女工程師陷入愛河，之後又用各種藉口討錢，女工程師前後匯款近新台幣590萬元給愛郎。

警方說明這很可能是詐騙，女工程師仍強調自己「很清醒」，要求警方救男友。此則新聞在PTT引發熱議，有人難以理解表示「理工智障是不是比較多」、「竹科不意外」、「工程師悲歌」、「55歲的癡情女孩兒 幫QQ」、「除了會讀書以外，『一無是處』」。

更有人酸說「帥警:我媽比妳年輕漂亮 也沒遇這好事」、「醒醒吧 你不是志玲 別做夢了」、「高富帥白人年輕妹都吃不完了 在想啥啊」、「寧可被 老外片 也不選竹科肥宅」。

(中時電子報)