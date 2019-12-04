台中市交通局設計白底紅字的管制牌面，民眾只要記住牌面顏色及編號，即可快速往返接駁站及展區。（台中市交通局提供／盧金足台中傳真）

2020台灣燈會即將登場，為方便民眾前往展區及接駁車站，台中市府交通局製作約600面交通標誌牌面，搭配鑽石級反光貼紙，夜間也能清楚識別，高快速道路車輛前往平面道路為棕色指示牌面，平面道路車輛往停車場為藍色指示牌面；各接駁站以不同顏色指示牌方便遊客辨別，針對各條接駁路線另有專屬編號，民眾只要記住牌面顏色及編號，即可快速往返接駁站及展區。

交通局長葉昭甫指出，為導引民眾快速前往燈會，市府以「語意簡潔、清楚辨識、分流導引」為原則，規畫車輛與行人導引指示牌面，高快速道路車輛前往平面道路指示牌面為棕色，平面道路車輛往停車場指示牌面則為藍色。

行人導引指示牌面則參考燈會主視覺色系，對各個交通場站牌面設計不同顏色，后里展區南轉運站(馬場)為粉紅色；后里展區北轉運站(后里車站)為紫色；文心森林公園接駁站為橘色；台鐵或高鐵站為青色。

針對每個場站不同接駁路線也在牌面上加註編號，民眾只要記住牌面顏色及編號，即可快速往返場站及展區。預計今年12月中完成副展區、明年1月上旬完成主展區牌面掛設。

針對燈會展期、管制時間及事項，市府也規畫白底紅字的管制牌面，讓民眾了解並配合燈會交通管制措施，並設置計程車、復康巴士等其他標誌牌面，服務不同需求民眾。

葉昭甫表示，2020台灣燈會主展區明年2月8日至23日在后里花博園區登場，副展區則提前從今年12月21日在文心森林公園點燈，為降低燈會人潮對當地交通衝擊，展區周邊道路將進行交通管制，並禁止臨時停車，嚴格取締違規停放車輛。呼籲民眾搭乘高鐵、台鐵、公車及免費接駁專車前往賞燈，環保又省時。

(中時 )