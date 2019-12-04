日本埼玉縣警方最近破獲一樁離奇的誘拐案件，現年37歲的阪上裕明涉嫌誘拐2名中學生而遭到逮捕，然而經警方調查後卻發現非常詭異的地方。他們發現，阪上不僅沒有限制女孩們的人生自由，期間還能寄信給家人報平安，並且提供住處、食物給她們，唯一的要求就是必須學習房地產知識。

據《朝日新聞》報導，今年8月一名家住兵庫縣的女學生，在推特上表示了想離家的想法，阪上告訴她，如果她願意念書的話，他能夠養她。該女學生聽完後，真的搭電車到群馬縣的北藤岡車站。

阪上將人帶回自己的套房，並且要求她學習不動產相關知識。隨後阪上又在網路上認識了另一名想要離家的少女，他以同樣的手法，誘拐了另一名女學生。據《東京新聞》報導，警方發現，阪上誘拐兩名女學生期間，完全沒有侵犯她們，且女孩們也有各自的房間、手機，還能夠自由的上網、出門。

阪上唯一要求的就只有女孩們必需學習房地產，他遭逮後表示，自己未來想開房地產公司，希望能藉由這樣的方法，在未來迅速獲得一批「房地產菁英」。日本網友在看完阪上的故事後，感到非常同情他，同時也引起日本社會的高度討論。

(中時電子報)