《大政治大爆卦─無色覺醒》卡神GG 小夫「謝責」不負責？ 14:182019/12/04 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 去年日本關西機場事件後，與駐日代表謝長廷關係密切的「卡神」楊蕙如及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇，帶風向侮辱外交部大阪辦事處，楊蕙如日前被起訴，謝長廷也再度成為眾矢之的，謝長廷3日晚間在臉書上引用報導回應說:「楊蕙如的事情我都要負責？張善政説她也是曾去韓營，按謝黑的邏輯也算是我指示？」 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #楊蕙如 #謝長廷 #卡神 #大政治大爆卦 #無色覺醒 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍營將赴外交部抗議綠網軍害死人 韓營籲蔡謝說清楚 11:522019/12/03 政治 獨家》楊蕙如幕後神秘「業主」 指向某綠營高層 17:282019/12/03 社會 知道idcc是誰卻不告訴警方 楊蕙如嗆：他有什麼錯 18:362019/12/03 生活 名嘴節目脫口：我認識楊蕙如 她沒這麼壞 20:432019/12/03 娛樂 有圖為證！謝長廷與楊蕙如關係不容狡辯 20:562019/12/03 政治 十幾年的交情？楊蕙如一個舉動 套上了謝長廷... 22:442019/12/03 政治 楊蕙如被起訴 網一看她臉書驚：真的GG了 00:192019/12/04 生活 謝長廷嗆 楊蕙如事我都要負責？ 04:102019/12/04 政治要聞 誰養卡神的網軍？羅智強驚爆：管媽她... 09:182019/12/04 政治 反駁竟邏輯不通！謝寒冰酸謝長廷：不復當年了 11:202019/12/04 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 看完韓支持度...網驚喊：贏了！ - 政治 9年前就知情？網曝高嘉瑜曾爆「楊拿民進黨很多錢！」 - 政治 1450行徑嚇死人？黃暐瀚揭露秘辛… - 政治 獨家》謝長廷不敢面對的真相！李明賢直奔日本堵人 陳情書曝光 - 政治 誰養卡神的網軍？羅智強驚爆：管媽她... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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