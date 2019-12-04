去年日本關西機場事件後，與駐日代表謝長廷關係密切的「卡神」楊蕙如及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇，帶風向侮辱外交部大阪辦事處，楊蕙如日前被起訴，謝長廷也再度成為眾矢之的，謝長廷3日晚間在臉書上引用報導回應說:「楊蕙如的事情我都要負責？張善政説她也是曾去韓營，按謝黑的邏輯也算是我指示？」

《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

(中時電子報)