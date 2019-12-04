經過僵持後4位北市議員在日本時間下午2時12分左右獲准進入駐日代表處與謝長廷會談。（引自北市議員張斯綱臉書／陳俊雄台北傳真）

經過僵持後4位北市議員在日本時間下午2時12分左右獲准進入駐日代表處與謝長廷會談。（取自北市議員張斯綱臉書／陳俊雄台北傳真）

台北市議員李明賢、張斯綱、王欣儀、徐弘庭4日上午搭機前往日本後，立刻前往位於東京港區的台北駐日經濟文化代表處希望和駐日代表謝長廷見面，但平日業務時間敞開大門的代表處卻在此時卻緊閉大門，李明賢等人一度遭拒於門外，幾經折衝代表處同意讓4名議員進入駐日代表處但未與謝長廷見面，李明賢等人也在遞交陳情書後，呼籲謝長廷應辭職下台靜候調查，外交部也應調查釐清謝、駐日代表處和楊蕙如之間的關係。

今天駐日代表謝長廷原本預計要和媒體茶敘，但因為議員到來卻臨時取消，李明賢表示，楊蕙如案爆發後，謝長廷有對前大阪代表處長蘇啟誠的家屬道歉交代嗎？楊蕙如被檢方查證出來的說詞與網軍說詞同口徑，網軍金源、金流是哪裡來，謝長廷都應該跟國人說清楚講明白，但謝長廷見到議員前來陳情卻立刻躲起來，連媒體茶敘也取消了。

李明賢認為，謝長廷是我國派駐日本的代表，也是國家的門面，這樣的優秀外交官卻連外就質疑都不敢面對，應該辭職負責。

張斯綱則指出，謝長廷以往從政都是直球對決，如今卻躲在高牆之後，不敢面對媒體，他認為負責任的政治人物，此時更應該面對媒體說清楚對大家質疑，況且本案在國內已經沸沸騰騰，更應該說明清楚。

經過4名議員與代表處的協商，最終在日本時間下午2時12分左右獲准進入駐日代表處，但卻未與謝長廷見面，4位議員也在東京時間近3時步出代表處。

徐弘庭表示，謝長廷並未與4位議員會面，因此議員只能將陳情書遞交給駐日代表處並取得收發證明後，離開辦事處。

張斯綱指出，楊蕙如養網軍案，目其應該要徹查有沒有外交人員參與涉入、駐日代表處公帑有沒有做為養網軍之用，謝長廷也應該說明和楊蕙如之間關係，並釐清駐日代表處是否也涉案。

4位議員認為，謝長廷選擇逃避不能解決問題，外交部應立即召開調查，駐日代表處也立即啟動調查機制，謝長廷此時也應負起政治責任，自行請辭靜候調查。

(中時 )