曾家暴女友的男子陳韋傑今年9月在士林地檢署外教唆友人對女友潑酸，士林地院今開庭審理之前陳嫌犯下恐嚇女友案，但他否認犯罪，並稱在看守所無法寄信，因而沒有辯護人，並希望將恐嚇、殺人未遂2案合併審理，法官諭知全案移審理庭，至於後續是否併案，將由審理庭法官決定。

26歲陳嫌恐嚇23歲蔡姓女友，聲稱將蔡女的裸在鎖在櫃子裡，一但分手就要對外散播，今年3月13日傳訊「你知道我很狂、跟我逞口舌沒好處」、「我能做什麼你自己知道、連你現在上班都會」、「你也沒臉去工作、要不要我做回來櫃子解鎖」、「沒差後會讓你掃地、無顏面對任何人」，檢察官依妨害自由罪起訴。

陳嫌今年9月因家暴、恐嚇等案到地檢署出庭，以50萬代價指使另外2名朋友，對蔡女潑酸，導致背部大面積灼傷，將送醫搶救並無大礙，現仍在地檢署調查當中。

今開庭陳聲稱，在看守所內可以寫信，卻寄不出去，因此找不到律師，希望法院能將之前的家暴案件併案一起處理。法官諭知，後續將移審理庭調查證據，全案候核辦，陳還押看守所。

(中時 )