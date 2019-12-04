廉航跟傳統航空價差2千你選誰？相信掙扎的人不少吧！一位網友po文問卦，同樣有行李，但覺得2千也是錢，可傳統航空多了舒適和飛機餐 大家會選擇哪個呢？PTT網友各擁傳統航空、廉航，比例占半，但行家點出飛航時數才是最重要的關鍵。

原PO在「ptt WomenTalk板」提問，並未指明飛往何處航班，既然有行李，2千元價差就端視個人如何衡量搭機福利。但有網友一針見血道出，其實是看%數不是看金額，2萬差2千跟5千差2千是完全不一樣的情況。也可以說，這往往取決於飛航時數的長短，如果航程長但價差不多，就不會讓人想搭廉航。

選搭傳統航空的人認為，「當然傳統，行李公斤數就打平了，還有供餐跟大座位」、「傳統 Delay的時候就知道了」、「傳統，改時間也方便，廉航有些限制」、「空少帥，有餐，可托運，當然是傳統啊」。

選搭廉航的人所持理由也各式各樣，「短程廉航啊，有那麼餓嗎」、「短程選廉航」、「兩千可以吃一餐米其林」、「相信我廉航，差的兩千拿一千出來買不便險」、「兩千拿去廉航加點錢、挑舒適的位置還有剩」、「兩千可以住好一點點的飯店、多吃一頓大餐、多買一件衣服」、「兩千在東南亞吃四天應該還有剩」。

在《背包客棧》也有該不該搭廉航的討論。有網友說， 其實就是個人選擇罷了。了解自己的能力和需求就有答案。他指出，買廉航的人需要具備高一點的處理事情的能力、語言能力、不怕麻煩和多一點的耐心。如果怕麻煩的人就適合傳航。他以自身為例，在搶過一波酷航及虎航開航班機飛東京、岡山和首爾後，他就回歸傳航，因為具體的差別有時不在票價上，而是各種服務都要另外付費的概念。

另外也有網友提醒，不管是什麼航，買票之前先看清楚每一個條件，行李、餐點、行李大小(要把手邊的行李箱跟包包量清楚)、機場(有些機場不是主要機場) 、機場交通，再來就是價錢與時間，有沒有需要先網路報到，自己印出登機證…等等。

不然，搭廉航就有可能發生像ptt網友這樣的衰事，「搭廉航被取消過兩趟，班機延後兩趟，心很累，花500元保不便險也沒賠到」。

(中時電子報)