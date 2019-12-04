假共諜烏龍案，國民黨立委林為洲今質疑，國安局第一時間稱有掌握事證，到底掌握哪些事證，是否有派員到澳洲了解情資，還是配合執政黨演戲。國安局副局長胡木源表示，國安國對一直在查證，並掌握外國媒體報導，但沒有派員到澳洲，媒體報導國安人員派員到澳洲是假消息。法務部政次陳明堂也說，台北地檢署透過法務部請求澳洲司法互助，目前也未派人。

林為洲指出，假共諜案傳得沸沸揚揚，結果是鬧劇一齣，這樣鬧劇沒被拆穿製造假訊息，國安局第一時間宣稱有掌握，既然是假消息，國安局要掌握什麼，如果發現是假訊息，應該第一時間講出來，不然跟著演戲，甚至變成執政黨的政治工具，對民主政治事傷害，也明顯違法。

國安局副局長胡木源表示，掌握的資訊主要是外國媒體報導內容，相關訊息國安團隊一直在查證，沒有加以揣測，也沒有變成特定政黨的政治工具。

立委王育敏質疑，本來被視為國安緊急重大事件，但連前軍情局長都覺得共諜案可能性很低，結果對外無法掌握，讓國際看笑話，國安等相關單位偵辦速度太慢，是否有派人到澳洲取得資料，國安單位應該說清楚。

胡木源說，我們有跟國際合作情資交換，但國安局沒有派人到澳洲。陳明堂則說，媒體報導後檢調介入調查，目前沒有派人到澳洲，因為境外查案比較敏感，相關資料檢調單位會盡快清查，基於偵查不公開，尊重檢調偵辦進度。

對於國安局、法務部都聲稱未派員至澳洲，林為洲質疑，日前媒體報導，蔡總統指示國安單位赴澳洲調查，國安單位證實已派員前往澳洲調閱資料，到底誰在說謊，還是從總統府到國安單位回應都是假新聞。

(中時 )