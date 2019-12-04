張怡（左）說，若不是縣長潘孟安、議長周典論與女周佳琪（同選區參選人）、縣議員周碧雲與夫郭振堂等人，養雞場不會活到現在。（謝佳潾攝）

張怡（右）說，若不是縣長潘孟安、議長周典論與女周佳琪（同選區參選人）、縣議員周碧雲與夫郭振堂等人，養雞場不會活到現在。（謝佳潾攝）

屏東第二選區立委參選人張怡4日到枋寮鄉樂樂養雞場外，盛了5碗雞屎稱要送給他們。（謝佳潾攝）

「環境問題，表面的腐臭都來自背後腐敗的結構！」屏東第二選區立委參選人張怡4日到枋寮鄉樂樂養雞場外公開點名，若不是縣長潘孟安、議長周典論與周佳琪（同選區參選人）、縣議員周碧雲與夫郭振堂等人，養雞場不會活到現在，同時盛了5碗雞屎稱要送給他們，請5人聞看看有多臭。

張怡說，枋寮鄉民被樂樂養雞場臭了5年，居民都要吃安眠藥才能睡，在這麼淒慘的狀況下，竟還被網友酸是在作秀，所以她特地帶「一袋禮物」到現場要送給5個人，希望大家可以體會一下枋寮人的心聲。

張怡直言不諱地道，她就是要送「雞屎」給周碧雲、郭振堂、周典論、周佳琪與潘孟安。她說，周碧雲與周典論之前都用叔姪相稱，現在出事了就切割，還從國民黨變民進黨，其實周典論是周碧雲的叔叔還伯伯她都不在乎，她只相信白紙黑字的包庇公文。

她拿出一紙公文說，這是農委會給的資料，文中很明顯就是在為樂樂護航、解套，「屏東縣議會說，這種法律是在苛責合法畜牧業者，而署名就是周典論」，難道這不是公然護航，而且這類公文不只一份。

隨後她又點名潘孟安，她怒指，樂樂臭了5年，潘孟安到底在幹嘛；接著又說，郭振堂若不是仗著老婆是議員，敢罵稽查的公務員髒話嗎？話鋒一轉，她將矛頭指向競選對手周佳期，她不客氣地說，「周佳琪不是立委參選人，真正參選的是周典論，她只是一顆棋子而已」。

張怡強調，無論如何，這5個人都關係到樂樂未來的命運，因為，「表面的腐臭都來自背後腐敗的結構」，希望他們嚴正這個問題。最後，她再次槓上周碧雲，她請周不要再說自己是平民百姓，因為百姓不會在議會飆罵官員。

「真的都沒人要理我們！」在樂樂養雞場附近種芒果的林姓農民說，只要有雞就是臭，而且是風吹到哪就臭到哪，他們去縣府、議會抗議好多次了，都沒人要理，最後都是派農業處代表出來，這有用嗎？

對於張怡的種種控訴，周佳琪陣營回應指出，周典論與樂樂養雞場一點關係也沒有，當年養雞場申請許可是在曹啟鴻縣長任內就同意的，周典論無任何公職，是與曹縣長競選縣長落敗的一介平民，且一切就是依循法令行事，該辦就辦。

(中時 )