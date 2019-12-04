為擴大搶攻觀光美食暨伴手禮商機，百年漢餅名店「舊振南」於台北晶華酒店1樓打造「百年製餅溫度與現代生活美學」的創新體驗空間，同時攜手晶華酒店以中西跨界融合概念推出全新聯名甜點。

「舊振南」台北晶華酒店門市並突破以往商店模式，首度推出下午茶服務與漢餅手作體驗課程，舊振南二代經營者、營運長李立元表示，位在台北晶華酒店的全新概念店主要是想以「體驗經濟」模式，讓更多客人認識舊振南的商品，並與更多來台的全球觀光客接觸到品牌與商品。

舊振南也攜手晶華酒店點心房共同研發四季限定甜點，中式經典與浪漫法式交織的創新糕點「舊振南年節限定-福巧晶喜三重奏」，即日起開始販售。

舊振南位於晶華酒店1樓的嶄新空間，外觀的特殊紅漆「胭脂紅」，近看時能看到藝術家繪製手法中的細密與層次感，如同師傅練餡製餅時融入的職人精神一般。內部空間內運用了台灣傳統建築元素中的藤編，原木、水磨石作為發想，呼應舊振南承襲百年製餅的技術，再以簡單自然的線條傳達食物原味不加入添加物的理念。

天花的圓潤造型與灰色系的室內牆相佐陪襯出禮盒本身的質感，同時增加為了推廣台灣製餅藝術所設計的展演空間，在石材與原木的舞台上，未來職人將在此展演出色、香、味俱全的戲碼。

舊振南晶華1樓新店也是台北首間推出下午茶服務的門市，用精緻的迷你漢餅擄獲大家的視覺與味蕾。經典茶食套餐包含迷你漢餅2個（綠豆椪、紅豆餅、芋頭酥、香蘭餅口味任選）、梅子糕1個、茶品1壺。並同時推出漢餅手作體驗課程，內容包含鳳梨酥深度手作體驗及舊振南經典茶食套餐一份，豐富的午茶饗宴與手作體驗，邀您親自體驗。

此外，新店並推出晶華獨家禮盒—喜紅系列，以舊振南經典大紅禮盒，搭配手工精緻質感，高雅大方，每款禮盒搭配漢字祝福印記小卡，讓「禮」變得更具特色與傳情意義。

為歡慶舊振南–晶華1樓新店的嶄新登場，舊振南首席烘焙師傅張晉源與晶華酒店西點主廚Andrea Bonaffini攜手合作，中西跨界，推出四季聯名甜點。舊振南首席烘焙師傅張晉源，在舊振南製餅已經20多年，擁有豐富的中式、日式糕餅製作經驗。

晶華酒店西點主廚Andrea Bonaffini曾任職於義大利米其林二星餐廳Flipot以及Sadler，之後分別於上海Y’s TABLE、香港GAIA餐飲集團、香港W酒店擔任點心房行政主廚，2014年因緣際會來到台灣進而愛上這片物產豐饒的土地。

四季聯名甜點，將從12月起至未來一年，將推出四季（款）甜點，首發冬季聯名-「舊振南年節限定-福巧晶喜三重奏」，能一次品嚐三種口感迥異的中西創意甜點。其中包含「橙香可可酥」，舊振南與晶華聯手開發，外皮採用鳳梨酥的奶酥皮融入頂級巧克力精品法芙娜可可粉，內餡為柑橘絲加充滿花果香的法芙娜瓜納拉純苦巧克力及中式白鳳豆沙蓮蓉餡熬煮調製而成。

「可可福氣丸」則採用舊振南春節限定的手工甜點，其核心精髓是一年採收一次的「九頭芋」，加上糯米蒸煮打漿後製成年糕狀油炸，口感酥鬆香脆，再裹上法芙娜頂級可可粉與可可碎豆，純粹的微酸滋味，讓人一吃難忘。以及晶華春節巧克力甜點-「新春金喜巧克力球」，首發冬季聯名甜點「福巧晶喜三重奏」，可於舊振南餅店自2019/12/5至2020/1/31期間每日限量販售。

擁有百年歷史的舊振南餅店，除了擁有純熟的製餅專長外，也以發揚漢餅文化為己任，於晶華酒店一樓全新開幕的「舊振南漢餅體驗店」，除了販售多款經典糕品外，現場也將提供手作漢餅的體驗課程。喜愛在地傳統美食的旅客，可以跟著舊振南漢餅大使手作台灣特色糕點，了解傳統製餅工藝的同時，品嚐精彩的茶食套餐，以五感體驗一覽食藝文化。

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