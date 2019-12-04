現場也有柯南繽紛輕食BAR，提供造型夾心吐司、各式風味馬卡龍，消費滿350元即可隨機獲得特製小胸章，共有12款！（馮惠宜攝）

「真相永遠只有一個！」只要聽到這句話，就知道是智慧過於常人、令柯南粉絲為之瘋狂的萬年小學生名偵探柯南出現了！今年冬季，全台首家以「名偵探柯南」為主題的耶誕快閃店即日起進駐台中新光三越，讓粉絲「名偵探柯南」一起歡度耶誕。

「名偵探柯南聖誕主題快閃店」在新光三越台中店10樓天空劇場登場，除了有超過百種限定台、日版周邊商品外、還有搶眼主題牆及不同風格的情境拍照區、現場也將首度設置柯南繽紛輕食BAR，讓粉絲都能細細品嚐感受濃濃柯南味、還有和柯南＆基德合影的機。

踏入「名偵探柯南耶誕主題快閃店」即可立馬感受到萬年小學生柯南的魅力，快閃店限定販售周邊商品超過上百種、不論柯南、小蘭、安室、基德，粉絲想要的CP在這裡應有盡有，像是充滿濃濃耶誕節日風格的小午安枕、感受冬日雪花的壓克力吊飾、可以和柯南、基德、安室一同入鏡的壓克力自拍棒等限量精品。

還有，日本空運來台限定商品，小巧可愛的小吊飾收納包、萬年小學生的柯南手提化妝包、攜式面紙零錢包、以及粉絲最愛人型立牌-工藤新一＆基德等。

(中時 )