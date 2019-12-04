后里國中廢棄校舍將設置長青學苑教室及親子館，許多社區社團、居民到場關心。（台中市議員陳本添提供／王文吉台中傳真）

台中市后里運動公園內的后里國中舊校舍，現為閒置空間，市府推動活化再利用，進行耐震補強工程，預計本月完工。陳本添4日邀請副市長楊瓊瓔、社會局長彭懷真現勘，除爭取設置長青學苑教室，並爭取其餘4間教室設置親子館，提供全齡適用的的社福設施。

台中市府編列1千萬元預算，由后里區公所辦理后里國中舊校舍8間教室耐震補強工程，預定12月完工，其中4間將提供后里長青學苑使用，市議員陳本添爭取剩餘4間教室規劃為親子館，希望未來地下室也提供桌球訓練使用。

楊瓊瓔表示，台中市親子館服務0到6歲幼兒，提供育兒家庭各項福利服務資源及陪伴孩子共學、共讀、共遊、共玩場館，並辦理各項親職教育與親子活動等。后里親子館整修工程經費約950萬元，預計明年動工，工期5個月。

彭懷真說明，台中市2017、2018年分別於南屯及坪林成立「親子館」，2018年起陸續將豐原、北區、大里、大甲及沙鹿等5座托育資源中心升級為親子館，12月將新設石岡親子館，加上明年后里親子館，預計1年可服務10萬人次。

(中時 )