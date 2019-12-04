「卡神」楊蕙如因涉嫌在關西機場事件中，利用網軍帶風向而遭到起訴。台北市議員李明賢、張斯綱、徐弘庭、王欣儀為此，4日下午到東京代表處遞交陳情書，要求謝長廷下台。

有媒體指此舉是為了選舉，但他們異口同聲地強調，「與選舉無關」，王欣儀表示，「是為了幫我們優秀的外交官討個公道，給家屬1個交待。面對綠網軍事件，完全把政府的公信力破壞殆盡，民眾都非常不滿，所以我們才想來日本表達民意心聲給謝大使，希望謝大使用請辭下台負責，來面對後續的相關深入調查，也給死者1個交待。」

有媒體問，此行是否有和謝代表預約，徐弘庭說，「我們是中華民國國民，持中華民國護照，我想要進代表處是不用預約的。」

而李明賢則表示，「中華民國的所有代表處都有提供國人相關的協助，我們只是想對國內的意見陳情、反應，如果這樣都要吃閉門羹的話，請問還可以提供其他協助嗎？」此外，王欣儀直言，「龜縮在官邸裡面可以解決問題嗎？」。

王欣儀表示，「我們想知道經費的來源是否為謝長廷供給的，我們也更在乎有沒有公帑支出，是不是利用外交經費來養網軍。監察院的報告中，有日本的IP是理應外合、借刀殺人，應該給我們優秀外交官的家屬1個交待，讓他們可以死而瞑目。」

被問到代表處在受理陳情書時有沒有給答覆的期限時，徐弘庭表示，「沒有，但這是份政治的文件，我們當然是希望他能回覆。我們的幾個重要的訴求是，1、有沒有外交相關人員的參與跟涉入；2、有沒有用所謂的外交部或駐日代表處相關的公帑來做為養網軍的支出，3、與楊蕙如之間的關係，駐日代表處有沒有涉案。這幾個部分我們都希望謝長廷代表能負起相關的政治責任，把真相公告出來，逃避是沒有辦法解決問題的。我們期待外交部應該立即展開調查，代表處也應該自行起動調查機制，必須要還蘇處長1個公道。」

陳情書。（圖／黃菁菁攝）

網軍風波延燒，台北市議員王欣儀、徐弘庭、張斯綱、李明賢等4日赴日本我駐日代表處向駐日代表謝長廷陳情抗議，為已輕生的大阪辦事處處長蘇啟誠討公道。（圖／黃菁菁攝）

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(中時電子報)