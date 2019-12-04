一名網友在好市多買了蘋果，沒想到連切兩顆，裡頭竟然都有結蜜，讓他趕緊上網分享給大家這意外的驚喜，有人就讚原PO太幸運，但有不少網友看到後驚呼，「原來是蜜，之前以為爛掉！」。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張照片，照片中的蘋果剖開後可以看到有部分顏色較深、透明的蜜，讓原PO不禁大讚，「好市多這次日本蘋果，連續開2顆都有蜜」。

網友在好市多買的蘋果切開一看竟有結蜜。（摘自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

文章一曝光，不少網友紛紛驚呼，「天啊～～～長知識了」、「原來是蜜，之前以為爛掉」、「我都以為壞掉了，每次都把蜜切掉」、「我之前切到果核旁邊一圈的褐色都以為是壞掉了」。

根據《台灣好農部落格》指出，蜜蘋果形成原因來自地理與氣候，因為高山上日夜溫差大，當氣溫急遽下降，蘋果為了禦寒，會將澱粉轉換成果糖，並積極儲存以免凍傷，就產生半透明的蜜腺。

(中時電子報)