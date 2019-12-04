11月30日上路的泰簽新規定，因要求台灣自由行旅客需檢附「財力證明」，連日來引發國內不小反彈聲浪。據悉，在旅遊業界共同努力爭取下，泰國貿易經濟辦事處今日決定，讓簽證規則恢復原狀，新策略暫緩執行。

台北市旅行商業同業公會副主任委員吳德倫表示，這是經過同業努力，泰辦處下午才會公布最新消息。

由於泰國電子簽證新制不便，新制上路前已讓旅遊業者議論紛紛，大喊泰辦處「越來越退步」。外交部雖表示，我方在新制實施前即向泰方表達關切，泰方回應「選擇台灣作為新制施行對象，是因為台灣資訊科技先進已足夠成熟實施新制。」

但外交部的說法，旅遊業者不領情，新制上路後的第一個上班日，業者與國民黨立委於12月2日在立法院開記者會，痛批簽證待遇不對等，並打臉外交部說法，稱台灣的簽證待遇其實是跟中國大陸、不丹、保加利亞、衣索比亞、墨西哥、諾魯、烏茲別克、沙烏地阿拉伯、萬那杜等國一樣，根本「第三世界」，如果外交部不提出抗議，駐泰代表處長童振源必須下台。

(中時 )