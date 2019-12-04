茵芙2年前嫁給老公何皓翊，今承認離婚。（圖／中時資料照片）

34歲女星茵芙過去曾和小鐘、唐禹哲傳緋聞，2017年她終結單身宣布嫁給出身台中豪門的老公何皓翊，今(4日)周刊報導，疑因男方父母反對、斷金源，兩人婚姻不敵現實畫下句點。稍早茵芙透過公司發表聲明，承認已和何皓翊簽字離婚，但沒辦婚宴與離婚與報導稱「男方家庭對婚事不贊同」無關。

今《鏡周刊》報導茵芙和何皓翊低調結束兩年婚姻，男方家中是從事汽車、輪胎的豪門，何皓翊為了和茵芙結婚，不惜忍痛被父母斷金源，改當平凡上班族，但兩人之後常產生生活摩擦，最後連感情也磨光，黯然簽字離婚。

對此，據《ETtoday星光雲》報導，茵芙經紀公司稍早提出4點回應，一是承認茵芙確實已經離婚，其次澄清兩人當時沒舉行婚宴，並非因男方家庭打槍，第三談到離婚主因，茵芙說不只是感情轉淡或經濟問題，「主要原因是雙方對於家庭觀念和目標不同，並且對未來沒有共識」。

最後，報導中提到茵芙曾在節目上爆料郭雪芙是「假面甜心」，對此，茵芙解釋：「當時已經透過郭雪芙經紀人致歉過，希望這件事可以告一段落，也希望有心人士不要再藉此炒作。」

(中時電子報)