家樂福全台首間影響力概念店，位於北市中正區重慶南路三段。（圖／劉馥瑜）

家樂福全台首間影響力概念店一進門就是「非籠飼雞蛋專區」，積極推廣動物保護理念。（圖／劉馥瑜）

不要懷疑，這也是家樂福！量販龍頭家樂福走出連鎖賣場思維，在台北開出全台第一間「家樂福影響力概念店」（Carrefour impact），主打有機生鮮蔬果、非籠飼雞蛋、小農鮮乳、台灣精品好米、環保清潔用品等，甚至還有偏鄉孩童木作家飾品義賣，並倡導紙袋重複利用「袋袋相傳」理念。家樂福不諱言，這是一間不會賺錢的店，但他們想要賣的是「影響力」！

家樂福首間影響力概念店，位於台北市中正區重慶南路三段2號，周邊鄰近建國中學、植物園、信誼基金會等，屬於文教住宅區，在沒有特別行銷宣傳下，今年7月開幕迄今，平均單日來客數跟營業額持續成長中，更重要的是熟客逐漸變多，許多顧客上門都會指名詢問特定商品。

事實上，跟家樂福量販、超市店比起來，這家店的空間並不大，僅約30坪，販售商品約200～300支，也是一般門市的少部份，但家樂福希望透過這間店推廣更遠大的理念，包含減少食物浪費、健康生活、以人為本、愛護環境跟動物等，並呼應家樂福2018年起積極推動的「食物轉型」計畫。

走進家樂福影響力概念店，販售的商品種類其實還不少，包含蔬菜、水果、米、鮮奶、雞蛋、醬料、油、衛生紙、清潔用品、現烤麵包等，還有許多主打在地或青年創業的特色商品，這些商品可能因供貨有限、貨量不如大廠穩定，通常很難打進大型連鎖通路，但家樂福願意承擔風險，助他們一臂之力。

不過，一間店的影響力畢竟有限！家樂福說，這只是第一步，希望透過影響力概念店，門市人員跟顧客近距離的互動，可以一個個溝通理念，再透過這些消費者進一步推廣出去；未來家樂福也規畫將影響力店部分元素複製到一般門市，希望影響力更擴大。目前家樂福已在全台門市都設立「非籠飼雞蛋」專區。

據悉，該店是由家樂福文教基金會籌設，該基金會執行長蘇小真跟行銷公關部門同事，有空都會到該店充當店員，面對面跟消費者溝通理念，如同店舖牆上的slogan「你是最重要改變的力量」、「您的每個消費決定我們的未來」、「每個錢包在這裡都瘦得有意義」，家樂福希望持續透過通路力量，帶來正向的助益！

(工商 )