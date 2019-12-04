國民黨總統參選人韓國瑜參訪嘉義市頂庄社區，里長送粽子預祝包中。（呂妍庭攝）

國民黨總統參選人韓國瑜參訪嘉義市頂庄社區，炒菜秀廚技。（讀者提供／呂妍庭翻攝）

國民黨總統參選人韓國瑜由嘉義市長黃敏惠陪同，參訪頂庄社區，民眾喊「總統好」。（呂妍庭攝）

國民黨總統參選人韓國瑜4日到嘉義市，對卡神楊蕙如涉嫌操控網軍帶風向，韓國瑜痛批網軍帶風向造成台灣民主的危機，他自己、柯P及賴清德是台灣網路被害三兄弟，蔡英文總統可以對網軍霸凌遮遮掩掩，要向2300萬人民說清楚。

韓國瑜說，選舉選到祖宗八代幾十年前的事情，事都揪出來，對當事人家庭即岳家造成傷害，太太李佳芬及岳家的處境，透過舅子李明哲議員的表述可以了解她心中的委曲及苦悶。

媒體問卡神楊蕙如操控網軍，韓國瑜說，網軍藉網路操作扮演上帝的角色，日本有薯條三兄弟，台灣網路有被害三兄弟，第一個被害人是賴清德，直接要求蔡英文總統停止網軍對他的攻擊，第二個是台北市長柯P，第三個是韓國瑜，我們是網路被霸三兄弟，藉網軍操控，扮演上帝角色，傷害台灣民主自由，傷害台灣人心善良，搞亂社會價值觀。

韓國瑜說，蔡英文總統要明確講出來，網軍不是兩個人打網球，而是一個軍隊，如果養500人則是500萬，每個月這500百萬從哪裡來？誰付這筆錢？付錢養網軍是什麼目的？蔡英文是執政黨總統，有責任義務向人民講清楚。這個問題不能閃躲。

韓國瑜說，昨天蔡英文總統受訪，對這個問題支支吾吾，遮遮掩掩，完全沒有光明磊落、勇敢面對的這種表情，到底誰得利？誰受害？這種現象絕對不能一而再、再而三發生，2300萬台灣人民要張大眼睛，我們的民主自由遭受空前危險。

媒體追問隨扈問題，韓國瑜說，目前與新的隨扈合作不錯，非常盡責，他尊重國安局選派的人員。

(中時 )