「卡神」楊蕙如利用網軍發動攻擊，間接導致駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生，楊蕙如因此遭起訴，火也燒向駐日代表謝長廷及民進黨。對此，大數據專家、中原大學資訊管理學系教授劉士豪認為，整件事很難直接跟總統蔡英文做連結，但他認為黑韓熱度將降溫，是韓陣營最大收穫。

楊蕙如因涉嫌養網軍帶風向，攻擊前大阪辦事處長蘇啟誠，遭到北檢依侮辱公署起訴，檢調也一併查出楊蕙如是綠營網軍首領，指示下線於網路發文帶風向，每月可領1萬元。對此，蔡英文昨表示整起事件已進入司法調查階段，她不能夠在個案上做評論。據《中評社》報導，劉士豪認為，想藉由這件事直接跟蔡英文做連結，變成滅東廠2.0，得有充分證據，否則困難度高。

劉士豪指出，這起事件若透過資金往上追查，會知道幕後是誰在主導，但對於揭發弊案，複製去年九合一滅東廠，帶動藍軍士氣的說法，他持保留態度。他認為，這件事看起來，比較是情義相挺，替主人幫忙圍魏救趙。

不過劉士豪說，若想藉著這件事與蔡英文做直接連結，有其困難度，除非有充分證據。不過這起事件後，黑韓熱度會降溫，成為韓陣營最大收穫。

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(中時電子報)