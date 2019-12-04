一大早睡眼惺忪來到永康街，看到「立院的藤井莉娜」立即醒了！雖然當了那麼久的民意代表，但林奕華在沒有忙碌選舉行程的時候，還是會常來金華街的「烘焙者咖啡」品嘗單品咖啡，享受難得的個人時光。

烘焙者咖啡是一間找人聊天很好的地方。

因為大家都叫她奕華姐，所以很習慣地奕華姐帶著大家走進這裡，之所以推薦烘焙者咖啡是因為這裡是適合聊天及凝聚感情的地方，在金華街這帶有很多不同風格的咖啡店，如果你愛喝咖啡、品咖啡、又愛聊是非，烘焙者咖啡絕對是首選！

不過，椅子都還沒有坐下，就立馬被眼尖的家長們發現，直接跟奕華姐討論起課綱跟教育的問題。天呀！連早餐都沒時間吃的奕華姐，可要好好保重身體啊！大安區的居民們還需要您的照顧。

古亭市場必吃的一流彌月油飯，還有料多到破表的四神薏仁湯。

喝完咖啡醒腦後，就是要填飽肚子。下一站，古亭市場。一進到市場，油飯的香味就撲鼻而來，不虧是深入大街小巷關懷大安區居民的奕華姐，巷弄美食都是口袋名單。而且直接見證奕華姐的好人氣，飯都還沒吃完就被熱情的民眾包圍，每個人都很開心看到奕華姐，而且是大老遠看到人影就大喊「林奕華！」「林奕華凍蒜！」

來到古亭市場必吃四神薏仁湯，滿滿的藝人，欸～不是！是滿滿的薏仁，四神湯的料多到還以為是四神薏仁粥，喝完一碗湯和一碗油飯，直接炸肚不用吃晚餐。奕華姐真是一流的美食通，知道來古亭市場就是要吃一流彌月油飯，早上大排長龍，中午更是把市場堵得水洩不通。

一直希望可以改善孩子學習空間的奕華姐持續地在立法院全力的突破現況。

吃飽喝足，還以為可以小憩片刻，沒想到立委不容易呀，瞬間趕場下一攤，有分身也都不夠吧，難怪每天走萬步以上都是小意思。

途中，長期關心教育議題的奕華姐分享說：「國中、小學現在如果要裝冷氣，要家長自己自費出錢，國中國小是義務教育，我們不是應該提供平等的教育環境給孩子嗎？這就是很不平等的地方。」除此之外，「因為電費，學校時常無冤無故被罰錢。」這些都是奕華姐現在在立法院幫大家解決的事情。

除了電費以外，只要超過契約容量，學校就會被台電、經濟部罰錢，一次甚至高達二、三十萬，奕華姐認為這筆資金都是可以用在孩子身上的經費。家長們也一直跟奕華姐反映，「難道沒有辦法從政策面來解決嗎？」

從議員到教育局局長，奕華姐一直很在意這個問題，卻都無力改善，因為這是要到中央才可以有辦法解決的，一直希望可以改善孩子學習空間的奕華姐持續地在立法院全力的突破現況。

奕華姐衝上台參與南門中繼市場的開幕儀式。

話才剛說完，一到南門中繼市場，奕華姐轉眼就不見了，還在找尋他的身影的同時，奕華姐已經衝上台參與南門中繼市場的開幕儀式。這時候，身為專業的小助理，就是要帶大家去迺菜市仔！南門中繼市場真的是琳瑯滿目，有賣衣服、蜜餞、乾貨、海鮮，大家真的要去南門中繼市場逛逛，環境真的非常乾淨，逛街起來也很舒適。

跑跑跑，衝衝衝，開幕完要趕去最後一站，去立法院質詢了。等一下！主角勒？一出市場，奕華姐發揮長跑精神，跑過頭啦！

沒想到小市民也有看到立法院的一天，有這個榮幸可以目睹奕華姐帥氣的質詢過程。國內唯一擔任過雙北教育局的局長，已連任四屆台北市議員的奕華姐，曾被評為台北市議員評鑑第一名。運用教育方面的專業，用心的問政內容真是讓人肅然起敬，心生佩服。

(中時電子報)