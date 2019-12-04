2020年台灣燈會將於明年在台中市熱鬧登場！為擴大燈會宣傳成效，東區公所於4日率先成立「台灣燈會、璀璨台中」燈會宣導志工隊，以走動式的方式在東區各個人潮聚集地點行銷宣導，獲得民眾熱情迴響，紛紛詢問燈會活動細節。

4日一早，燈會宣導志工即走訪全國最大的公有市場建國市場，手舉「台灣燈會」、「東區好好玩」等看板，沿路大喊「2020臺灣燈會在台中、大家相揪來看燈」口號，看到前來市場批貨的生意人和老闆們「搏感情」的畫面，而此起彼落的叫賣聲、吆喝聲，更是活力十足且熱鬧親切，宣傳志工也邀請他們擔任活動宣傳大使，共同行銷台中、一起宣傳台灣燈會，並邀請親朋好友相揪來台中看花燈、迺東區。

東區區長陳佩玉表示，東區轄內的新台中火車站、樂成宮、建國市場等知名景點雖然早有名聲，但很多人都不知道它們其實就位於東區，東區雖屬於早期舊城區，但因鐵路阻隔，發展相對落後，但隨著鐵路高架化、台中火車站新站落成及台中大車站計劃啟動，東區已變身成為耀眼的東方明珠，希望藉由宣傳燈會的同時，一併打開東區的知名度。

2020台灣燈會以「璀璨台中」為主題，主展區后里馬場及森林園區將於明年2月8日至23日登場，打造「森林秘境」和「藝想世界」主題燈區。副燈區文心森林公園則於今年12月21日開展，歡迎民眾至文心森林公園觀賞以童趣樂園為主題的花燈後，可以順道走訪東區體驗舊臺中市區特殊風貌，適逢帝國製糖廠臺中營業預計12月18日正式開幕，轉型為「台中產業故事館」，在此也邀請大家相揪做伙來台中「看花燈」、迺東區「看糖廠」!

(中時 )