基隆市和豐橋鐵欄杆年久失修、鏽蝕嚴重，造成1名陳姓工程師倚靠倒U形欄杆探勘時，發生斷裂墜橋身亡，留下2名稚女，陳妻向市府訴請國賠，經纏訟3年，基隆地院認為欄杆雖非市府所設置，但應負有道路管理維護責任，判市府敗訴並賠償2618萬元。

2016年市府工務處委託包商進行基隆市全面雨水下水道系統檢討規劃暨GIS建置工程，顧問工程師陳良男和豐街、調和街口處倚靠鐵欄杆俯視橋下水流方向時，因欄杆鏽蝕斷裂，重心不穩跌落至13多公尺深的排水溝，當場頭顱破裂，傷重不治。

陳男死亡後，留下妻子與6歲、12歲的女兒，其中一女患有自閉症有中度身心障礙，頓失家裡經濟支柱，家屬認為和豐橋屬市區道路，市府卻任憑U型欄杆鏽蝕，控告工務處長、養護科長等4人業務過失致死（獲不起訴），並訴請國賠家屬扶養費、喪葬費、醫藥費和精神慰撫金，共計2934多萬元。

市府答辯，倒U型欄杆為建商設置，市府也未徵收或移交取得管理維護，非屬公有公共設施，強調市府設置路側護欄高度至少100公分，該欄杆應是建商行銷、放置廣告旗幟之用，主張意外墜落與欄杆管理是否欠缺，也不具相當因果關係。

基隆地院法官認為，欄杆設置處為市府管理道路，本應注意一切危及使用人安全情形，縱非市府所有，市府也負有管理維護責任，一旦發現防護不足應即除去，並改善防止人車墜落，認為死者無過失，核算判賠家屬2618萬餘元，全案可上訴。

(中時 )