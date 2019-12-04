卡神楊蕙如網軍案延燒，有PTT網友查出楊蕙如的idcc帳號，IP位址來自於民進黨立委黃國書國會辦公室。黃國書辦公室今下午發出聲明稿澄清，經查該IP為立法院中興大樓樓2、3樓對外IP代表號，並非單一固定辦公室，已要求立法院資訊處詳查，往後仍繼續影射或對本辦公室為不實之指控，將提起司法究責。

昨晚有PTT網友在八卦版發文踢爆，指「idcc」帳號與「Tfedrex」帳號疑似為同一人所持有，且「Tfedrex」帳號曾於立法院IP210.69.138.169上線，經查該帳號來自黃國書國會辦公室，質疑帳號為黃辦公室同仁持有。

黃國書辦公室指出，經查IP210.69.138.169為立法院辦公室實體網路對外使用IP位置代表號，並非單一辦公室專屬IP位置，「idcc」與「Tfedrex」帳號也與本辦公室毫無關係，經本聲明公告後，後續若有網友繼續影射或對本辦公室為不實之指控，本辦公室將提起司法究責。

黃國書強調，他與楊蕙如根本不熟，也沒有合作關係。

(中時 )