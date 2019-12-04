彰化縣社頭鄉公所今年所辦理的「2019彰化社頭織襪芭樂節」，12月6、7、8日(星期五、六、日) 連續三天於社頭鄉果菜市場盛大舉行。(社頭鄉公所提供／吳建輝彰化傳真)

彰化鄉親好幸福，本周末6、7、8日社頭鄉果菜市場，有連續舉辦18年的「彰化社頭織襪芭樂節」，擁有全國最大襪子特賣會及豐富的農特產品展售；另外7日二林香田國小有二林鎮公所舉辦的「二林蕎麥文化季」，以蕎麥文化號召各界同樂，周末除了讓鄉親好吃好玩撿便宜外，還能參與難得的文化饗宴。

社頭鄉年度盛事織襪芭樂節，今年一樣有許多好康等著民眾到現場搶購，除了襪子特賣會、MIT精品展售，地方農特產品，還提供上千份芭樂創意料理，要讓民眾吃免驚，另外還有大小朋友都喜歡的趣味競賽及小遊戲，可以玩遊戲拿好禮。

二林是越光米的故鄉，稻農在越光米田休耕期栽植蕎麥花已有30年歷史，每年11月底至12月初蕎麥花盛開，受到許多部落格及社群注意，像韓劇鬼怪內穿梭時經典浪漫花海場景一樣，今年首次擴大舉辦系列活動「二林蕎麥文化季」，準備所有鎮民以“辦喜事”的心情，誠摯邀請大家一起到二林賞蕎麥花田，吃美食。

「二林蕎麥文化季」活動當天除了千人控窯及在地蕎麥美食品嘗，也邀請日本全麺協副理事長山本岡去來台，帶領30名達人現場展示台灣未有的特殊製麵道具及材料，進行手打蕎麥麵教學；6、7日晚上七點社頭織襪芭樂節，也有翁立友、秀蘭瑪雅、蔡旻佑等歌手現場演唱，邀請全國各地民眾一起到彰化吃芭樂賞蕎麥。

(中時 )