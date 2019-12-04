國民黨總統參選人韓國瑜下周五將前往深藍選區金門固樁，參加總統暨立委聯合競選總部成立大會，並參訪當地信仰中心參拜，走入各鄉鎮與民眾面對面接觸，同時和青年直球對決。日前爭取連任的金門立委陳玉珍獻策，建議韓國瑜搭船至最靠近中國大陸、俗稱小金門的列嶼鄉發表「和平宣言」，但一切交由韓辦做最終確認。

韓國瑜上個月16日請假展開傾聽之旅至今，除了在本島走透透外，也搭機前往澎湖、馬祖，如今剩下金門還沒有前往參訪，因此預計13日搭機赴金門，與鄉親相見歡，當天將成立韓國瑜暨陳玉珍聯合競選總部，並搭船至小金門列嶼鄉發「和平宣言」，以及到城隍廟參拜、掃街，並邀請青年學子座談。

陳玉珍說，金門位於兩岸前鋒地位，以前是作戰地，現在是和平島，所以建議韓國瑜能藉此發表「和平宣言」，象徵希望兩岸能夠和平，不過，最終行程將由韓辦做最終定案。

＃2020大選 ＃韓國瑜 ＃和平宣言 ＃金門

(中時 )