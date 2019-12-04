2名來自我國南美洲友邦，目前就讀國防大學戰研所的羅姓、孟姓交換軍官，上周傳出在透過交友軟體，攀談結識1名台籍女子，原本雙方相談甚歡進而約炮，最後女子最後怒告兩人性侵，遭檢警循線逮捕，全案依妨害性自主罪送辦，其中羅以5萬元交保，孟因籌不出錢改為限制住居。

據了解，羅姓、孟姓軍校交流學生利用周末休假，與1名台女相約，但3人前往賓館時，兩人疑似想玩3P，遭女方拒絕，最後疑在半推半就下發生關係，事後女方不甘受辱前往警局提告。

檢警日前前往國防大學，將兩名軍官循線逮捕，兩人開偵查庭時，辯稱女方是你情我願，不知為何翻臉告人，其中一人也表示「他只是在旁邊看，沒有實際發生關係」，雙方各執一詞，全案正由檢警調閱旅館出入口監視器，以及雙方的簡訊對話釐清中。

國防大學戰研所國際碩士班是我國與友好國家的重要友誼連結，成員均為各國精挑細選，層層考選派出的菁英軍官，消息傳出後外交部、國防部均十分緊張，該國大使館也派人關切，校方目前也在研議兩人是否能持續正常上課中。

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(中時 )