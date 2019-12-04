新竹市環保局今年研擬「室內空氣品質優良場所標章（IAQ）制度」，經過2階段專家學者評鑑，共有8處場所因系統改善工程規畫完整、用心維護環境整潔及重視室內空品等，榮獲室內空氣品質優良場所標章。

這次榮獲室內空氣品質優良場所標章的是，台大醫院新竹分院、遠東巨城購物中心、太平洋崇光百貨新竹巨城分公司、遠東百貨新竹分公司、大潤發忠孝分公司、香港商世界健身事業巨城分公司、新竹市東區托育資源中心暨親子館、新竹市香山區托育資源中心暨親子館。

環保局長江盛任表示，公共場所室內空氣品質優劣，對市民健度影響甚大，研擬「優良場所標章」制度，除以「標章」宣傳提升民眾對IAQ的認知外，更是給願意為室內空氣品質努力的場所最直接的肯定。

這8處獲選的優良場所，除符合法規基本要求外，並用心提升自主管理，包含增設連續自動監測設施、導入物聯網智能管控IAQ、增設紫外光殺菌設備、風管清洗、風管菌類鑑種研究、增加檢測頻率、增設排風扇、循環扇等，值得各公共場所學習，改善室內空氣品質。

(中時 )