居住北市士林區胡姓一家人，因積欠房租被房東趕出門，但因新住處房東不允許養狗，今年2月底胡母與女兒先搬走，將2隻愛交給兒子照顧，並稱要讓牠們有得吃、有得睡，但經過1個月卻被發現死在緊閉門窗的廚房內，士林地檢署偵結，認定最後搬走的胡姓兒子違反動保法，依法起訴並聲請簡易判決處刑。

58興的胡母與先生、兒子、女兒住在北市士林區一處公寓1樓，飼養「來福」、「黃妞」2隻狗，但因積欠房屋，房東要求胡姓一家人盡快搬走，胡母今年2月20日先與女兒搬走，兒子則在打包行李，擔心犬隻會隨地便秘，弄髒放在客廳的行李，才將來福、黃妞關在廚房。

檢方調查，胡男在1月25日到2月20日這一段期間，將2隻犬隻被關在廚房內，胡將門窗緊閉，阻斷逃生路線，也沒有給予充足食物和飲水，就直接搬走，導致2支犬隻因飢餓、缺水死亡，涉犯使動物遭受傷害致死亡依法起訴。

(中時 )