小綠人長大了！新北市交通局近期在醫院、銀髮俱樂部、托老中心、松年大學等高齡聚集場所40處路口的小綠人行人號誌燈從20×20公分放大為30×30公分，其中，雙和醫院前放大40×40公分為全台最大支，還增設手動延長綠燈，並首創讓小綠人於倒數秒數不再快跑，改以閃燈警示，防止行人跌倒意外發生。

交通局交通管制工程科長李友欽表示，關心到長者視力及體能退化，並為讓長者安全過馬路，新北市於2017年在板橋亞東醫院試辦行人秒數手動延長裝置，並創30×30公分放大小綠人燈，迄今已在全市的醫院、銀髮俱樂部、托老中心、松年大學等附近路口設置了40座放大型小綠人燈，讓阿公、阿嬤過馬路時看燈不吃力。

李友欽表示，明年除將持續會在醫院、托老中心等高齡者聚集場所，增設20座30×30公分小綠人燈外，今年還創先讓小綠人於倒數秒數不再快跑；李友欽說，小綠人於正常倒數15 秒即以2倍速度快跑，警示行人快步或快跑通行，反而也增加跌倒或碰撞意外的發生，交通局現於市府行政大樓前中山路口試辦「小綠人不跑了」，改以閃燈警示，試辦二周以來，不少民眾多認為更符合人本交通宗旨。

(中時 )