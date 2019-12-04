以「全球華人價值內容平台」為願景、涵蓋金融、科技、內容的平台「大師鏈」，4日舉行記者會宣布取得國際資金支持，將布局全球華人、進軍大陸市場，成為第一個以區塊鏈核心技術，串流大師、內容、生態圈的媒體內容平台，趕上分享世界經濟風口浪尖，立足兩岸服務全球華人，記者會上也舉行大師鏈與華斯達克集團的簽約儀式。

「大師鏈」今年4月正式對全球上線，經半年努力，正式落地北京核心地段，開啟五年計畫，完成台灣、北京、上海、東南亞等全球華人布局，與集團IPO上市目標。

前副總統連戰出席記者會，致詞時表示如今是真假新聞莫辨的時代，如何強化資訊可信度與實用性成為媒體的挑戰與閱聽大眾的渴望，大師鏈經過一年研發與投入已得到國際同行青睞，正式前進中國大陸成為融合內容、科技、金融的平台。

連戰表示，20世紀英國學者湯恩比說過21世紀是中國人領導的世紀，隨著歐洲、美國、日本霸權的衰退，各地華人傑出表現，如能百尺竿頭更進一步，本世紀必將是華人領導的世紀，但前提是必須締造和平環境。王道文化歷久彌新，必將弘揚創新，讓世界華人引以為榮、各民族樂於學習，期許大師鏈團隊能發揮正能量，廣為傳遞正確無誤與時俱進為社會所用的資訊，為全球閱聽大眾熱愛。

(中時 )