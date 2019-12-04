一名網友因為學校旁的超商換成萊爾富，很苦惱不知要買什麼吃，跑到PTT發文，想試著愛上它，「在萊爾富有喜歡買的東西嗎？」引來許多萊爾富熟客留言，其中包子、茶葉蛋是最多人推薦的，大讚這兩樣「屌打全家、小7」。

PTT上的留言指出，許多網友們一致認為萊爾富的茶葉蛋、包子是真的蠻好吃，但其他從來沒有想碰過，「我第一個打工就是萊爾富，我只吃包子跟茶葉蛋」、「包子」、「茶葉蛋，覺得超商中最好吃的！」、「包子比-4和全家好吃」。

其他還有像是珍珠七里香、海鮮青醬麵、光泉鮮乳、火雞肉飯團等都是熟客們會買的商品，「珍珠七里香不錯，量大好吃，但便當都不太行」、「有個海鮮青醬麵味道很濃郁超愛」、「萊爾富的火雞肉飯團超好吃！它的飯是淋過雞汁的！不是單純的白飯，」。但也有人嫌棄萊爾富的食物包裝很倒胃口，「真的不知道為啥可以這麼醜，醜到沒食慾的那種」。

(中時電子報)