寒流來襲，需要睡袋的街友及寒士可到人安基金會台中平安站領取。（陳淑芬攝）

寒流來襲，人安基金會台中平安站點亮「街友防寒燈具」，並開放臨時夜宿避寒。（陳淑芬攝）

受冷氣團來襲影響，中部氣溫將下探！人安基金會台中平安站4日起結合台中市府社會局發放300組睡袋，協助街友度過寒冬，人安平安站站長蔡文豪表示，將加強夜訪、發放保暖衣物及暖食，低溫在攝氏15度以下將點亮「街友防寒燈具」，開放臨時夜宿提供避寒。

今年雖是暖冬，但是近日寒流來襲，人安基金會台中平安站與社會局啟動發放禦寒物資，不少街友及民眾4日一早就到人安台中站領取睡袋，感激地向工作人員致謝。

台中市社會局社工師曾淑雯表示，台中市府在攝氏12度以下，就會啟動街友防寒機制，幫助街友過冬，目前有人安台中站及中市撒馬黎雅婦女關懷協會、街友關懷協會等3處將開放臨時夜宿；社會救助站6後合作社也提供弱勢族群及街友相關諮詢服務。

蔡文豪表示，寒流來襲導致露宿街頭的街友，生活更加艱難，人安基金會今年擴大寒冬關懷街友行動，在台中站及豐原站展開訪視街友、致送睡袋等禦寒物資，有需要的街友也可以到台中站領取睡袋。人安台中站在氣溫低於攝氏15度以下，將點亮「街友防寒燈具」，並開放臨時夜宿，提供避寒。

蔡文豪說，由人安、創世及華山基金會策略聯盟，將在1月19日辦理「第30屆寒士吃飽30」愛心尾牙，規劃辦理210桌，邀請2100名寒士參與，盼社會共襄善舉，認桌新台幣5000元、紅包500元，讓寒士感受社會溫暖與關懷。

(中時 )