市府邀請金曲歌手黃建為重新編曲新竹市立動物園專曲「熟悉的家園」，市長林智堅4日在新曲發表會時表示，「熟悉的家園」是他擔任議員時發起動物園復興計畫所打造，新編曲用輕快活潑曲風，唱出對動物園情感，讓大小朋友都能琅琅上口。

黃建為表示，重新編曲的「熟悉的家園」，融入動物園「Reborn」主視覺活潑有力的概念，代表動物園不只是孩子們的樂園，也希望大人們也能來此放鬆體驗，看見不一樣的新竹。

林智堅表示，黃建為將這首描述新竹人與動物園情感的歌曲，從童趣兒歌改編成琅琅上口的流行樂，象徵專曲和動物園一起「重生」。

「小猴子他最喜歡爬上樹，大河馬最愛穿泥巴服，烏龜慢慢的走壓馬路，紅毛猩猩睡得好舒服」，7年前曾在舊版專曲「獻聲」的4位小學生如今已進入高中，與清大附小合唱團一起合唱「熟悉的家園」，並分享當年第1次進錄音室時緊張雀躍的心情。

(中時 )