Ken Li分享和高以翔合影。(圖/翻攝自kenbling IG)

Ken Li透露高以翔媽媽的心聲。(圖/翻攝自kenbling IG)

高以翔上月27日不幸因心源性猝死,享年35歲,昨(3日)家屬為他舉行頭七,一名高以翔友人「Ken Li」在IG發聲,透露高以翔的媽媽Tina請求大家能以正面思考替高以翔祈禱,好讓高以翔放心,並指兒子現在不想走是因為擔心親友,家人希望高以翔知道每個人都會好起來,好讓他安心去天堂。

Ken Li兩天前PO出高以翔合影哀悼,表示已經過了好幾天了,還是不知道說些甚麼,他還是無法接受高以翔逝去的事實,但他還是想讓所有人知道高以翔是多好的人,Ken Li舉例說高以翔總是會為粉絲花時間拍照並簽名,也會為朋友空出時間,當兄弟們需要他時,高以翔總是義不容辭。

Ken Li說:「有些人注定在年輕時逝去,會在人們的記憶中保持年輕,如果他在過世前總將生命發揮的極致光亮,那麼他的光芒將永不消滅」,對於和高以翔能成為永遠的兄弟,Ken Li表示是此生的榮幸,也會永遠想念對方。

今Ken Li說,高以翔的媽媽Tina拜託大家能以正面方式看待高以翔的逝去,她指高以翔擔心家人與朋友所以仍在飄盪(hanging on),希望大家能堅強起來好讓高以翔放心,「So everybody please let godfreygao(高以翔帳號) know we will be ok and let him move on to heaven.」

(中時電子報)