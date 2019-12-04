Ken Li分享和高以翔合影。（圖／翻攝自kenbling IG）

Ken Li透露高以翔媽媽的心聲。（圖／翻攝自kenbling IG）

高以翔上月27日不幸因心源性猝死，享年35歲，昨(3日)家屬為他舉行頭七，一名高以翔友人「Ken Li」在IG發聲，透露高以翔的媽媽Tina請求大家能以正面思考替高以翔祈禱，好讓高以翔放心，並指兒子現在不想走是因為擔心親友，家人希望高以翔知道每個人都會好起來，好讓他安心去天堂。

Ken Li兩天前PO出高以翔合影哀悼，表示已經過了好幾天了，還是不知道說些甚麼，他還是無法接受高以翔逝去的事實，但他還是想讓所有人知道高以翔是多好的人，Ken Li舉例說高以翔總是會為粉絲花時間拍照並簽名，也會為朋友空出時間，當兄弟們需要他時，高以翔總是義不容辭。

Ken Li說：「有些人注定在年輕時逝去，會在人們的記憶中保持年輕，如果他在過世前總將生命發揮的極致光亮，那麼他的光芒將永不消滅」，對於和高以翔能成為永遠的兄弟，Ken Li表示是此生的榮幸，也會永遠想念對方。

今Ken Li說，高以翔的媽媽Tina拜託大家能以正面方式看待高以翔的逝去，她指高以翔擔心家人與朋友所以仍在飄盪（hanging on），希望大家能堅強起來好讓高以翔放心，「So everybody please let godfreygao（高以翔帳號） know we will be ok and let him move on to heaven.」

(中時電子報)