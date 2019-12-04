基隆市政府為鼓勵在地創新產業打造智慧IoT物聯網串聯，特別成立產業發展服務小組，來執行在地產業的諮詢輔導，並於4日舉辦成果發表會。（吳康瑋攝）

基隆市政府為鼓勵在地創新產業打造智慧IoT物聯網串聯，特別成立產業發展服務小組，來執行在地產業的諮詢輔導，並於4日舉辦成果發表會。（吳康瑋攝）

基隆市政府為鼓勵在地創新產業打造智慧IoT物聯網串聯，特別成立產業發展服務小組，來執行在地產業的諮詢輔導，並於4日舉辦成果發表會。（吳康瑋攝）

基隆市政府為鼓勵在地創新產業打造智慧IoT物聯網串聯，特別成立產業發展服務小組，來執行在地產業的諮詢輔導，並於4日舉辦成果發表會。（吳康瑋攝）

基隆市政府為鼓勵在地創新產業打造智慧IoT物聯網串聯，特別成立產業發展服務小組，來執行在地產業的諮詢輔導，並於4日舉辦成果發表會。（吳康瑋攝）

基隆市政府為鼓勵在地創新產業打造智慧IoT物聯網串聯，特別成立產業發展服務小組，來執行在地產業的諮詢輔導，並於4日舉辦成果發表會。（吳康瑋攝）

基隆市政府為鼓勵在地創新產業打造智慧IoT物聯網串聯，特別成立產業發展服務小組，來執行在地產業的諮詢輔導，並於4日舉辦成果發表會，現場邀請多家廠商前來設攤向市民推介。產發處處長林青海指出，進步的腳步絕不能停止，市府將會寄許進行諮詢服務，並成立青年事務科，設置青年創業聚落，鼓勵青年勇於創業，希望以實際的補助，降低在地市民創業時的風險。

市議員張秉鈞也現場指出，產業的發展就是城市進步，尤其看到這麼多年輕人願意投入，代表基隆已經成為青年期待的都市。他並表示，自己未來會努力推動「基隆創新育成中心」，期許為基隆創業青年提供多元服務及管道。

基隆市政府為加速在地廠商對創新思維的運轉，更連續編列4年的相關預算，來協助強化中小企業的核心技術，市府指出，「IoT」是Internet of Things的簡稱，而其代表著將產業與雲端結合，並帶來創新的生活模式，現場也展示包括智慧物聯網的行車監控系統及漁產養殖的雲端系統，不只帶給市民更方便的生活，也更造就新型態的生活模式。

(中時 )