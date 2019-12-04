前總統李登輝最倚重的國安策士、兩岸密使曾永賢過世，昔日門生故舊紛紛在群組上表達對他的追思。蔡英文總統也曾在曾永賢領導的國安團隊中任職，彼此關係非常密切，曾永賢生前《訪談錄》就特別收錄一張當年同遊北海岸的團體照。

中國時報報導，在李登輝與江澤民執政時期的1990年代，兩岸曾存在密使溝通管道。其中調查局出身的曾永賢與時任解放軍總政聯絡部長的葉選寧扮演著兩岸密使「溝通窗口」。兩人曾在1992年秋天在北京密會，溝通台灣即將務實處理「一個中國」原則一事。然而1999年「兩國論」後，兩岸互信瓦解，密使接觸無疾而終。

兩岸密使從1990年代初，持續運作到1999年7月李登輝提出「兩國論」才結束，曾分別在香港、澳門、日本等多地進行溝通。主要由李登輝辦公室主任蘇志誠與江澤民辦公室主任曾慶紅對接指揮，兩人是兩岸密使的「核心樞紐」。

但實際執行任務者是由密使小組負責，台方由曾永賢、張榮豐統籌，陸方則由葉選寧協調聯繫；曾、葉兩人扮演著兩岸密使「溝通窗口」。有媒體披露，1992年秋，曾永賢密訪北京與葉選寧會面，開啟了關鍵溝通。據悉是針對台灣即將務實處理「一個中國」原則的考量，進行諮商。

曾永賢早年負笈日本，與留日的李登輝早年都曾參與台共組織，李登輝執政時擔任國策顧問。葉選寧則是中共十大元帥葉劍英之子，早年曾參與中共對台工作領導小組，解放軍中將。

(中時電子報)