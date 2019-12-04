楊丞琳推出第11張專輯《刪·拾 以後》，新歌〈Love is Love〉邀請金曲新人王ØZI創作、製作與拍攝MV，早在ØZI獲獎前，楊丞琳就已選定他為專輯進行創作。在拍攝新歌MV時，楊丞琳更以時髦慵懶捲髮和梳乾淨的高馬尾，並身穿oversize外套，裡頭中空僅著運動Bra，妝容更是充滿混血感，戴上「貓眼」效果的角膜變色片，楊丞琳笑說「從頭到尾很ØZI的風格，大家應該從我出道20年來，沒有看過我這個樣子吧！就連拍雜誌都沒有。」

楊丞琳邀金曲新人王ØZI合作新歌〈Love is Love〉。（環球提供）

楊丞琳新歌〈Love is Love〉邀請金曲新人王ØZI創作、製作與拍攝MV。（環球提供）

楊丞琳在MV中要對著鏡頭放電，還要從側面撥弄秀髮，或是露肩做出嫵媚動作，和以往習慣的「丞哥」率性截然不同，為了讓楊丞琳秒懂，ØZI還特地用「名媛摸」「肩膀痛」等白話指示，楊丞琳也現學現賣，對著像張床的平台，幽默說「我想『晚安躺』」。

〈Love is Love〉唱出在愛情中女人都曾義無反顧地秀出所有的愛，但無私並不等於回報。過去從未挑戰過饒舌、R&B領域的楊丞琳，這次跳脫舒適圈挑戰全新領域，不過在配唱過程毫無障礙，讓ØZI大讚她唱功了得；在MV中有一幕在濃煙大霧的空間裡，身陷其中的丞琳詮釋找不到方向，不斷地憋氣，還得邊聽導演指令邊唱對嘴，深陷茫茫煙霧中要非常心無旁鶩，ØZI也盛讚她MV表現極佳、很自然。

楊丞琳在新歌〈Love is Love〉MV大膽突破。（環球提供）

楊丞琳在新歌〈Love is Love〉MV中挑戰歐美妝容。（環球提供）

楊丞琳在新歌中挑戰歐美風格。（環球提供）

ØZI坦言，除了拍自己的MV外，很少同時當演員又當導演，這次也是跳脫了自己的舒適圈，不過有時候腦袋轉換不過來，就會發生一些很跳針的狀況，ØZI信心滿滿說，雖然不是首次幫人執導MV，但這兩年來能力進步許多，丞琳忍不住虧他「雖然我是他『第二次』執導的MV，但我相信會是他目前為止最滿意的一支！」

在MV中為了突顯歌詞氛圍，迎合男生改變自己的妝容、改變自己喜歡的東西、逼自己去喝金牌等，但楊丞琳分享私下自己喜歡大素顏，30歲以前曾每天去咖啡廳看一本書，她認為「對方要喜歡原本的你，而不是投其所好；可以培養一起的興趣，但不代表要成為他。」〈Love is Love〉MV4日於官方YouTube頻道播出。

(中時 )