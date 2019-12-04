董氏基金會調查大台北地區國高中職生結果發現，12.4％青少年「有明顯憂鬱情緒，需尋求專業協助」，扣除睡眠時間，青少年每天有近1／5的時間都感覺壓力大。而青少年感到最有壓力的事項依序為「課業考試」、「對未來的不確定」、「人際關係」、「家庭互動」、「想法上的困擾」，與去年五都青少年為對象的調查結果前三名一致。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，基金會今年以大台北地區國高中職生為對象進行調查，回收有效問卷2140份。結果發現，青少年心情不好時，僅不到兩成會「主動求助」，而不想求助的原因以「不想麻煩對方」最多，其次為「說不出口」。如需求助他人，超過5成受訪者會優先考慮「同學、朋友」，其次為「母親」、「兄弟姊妹」、「父親」。

台灣兒童青少年精神醫學會理事長陳質采表示，青少年的抗壓性低，情緒易有起伏，如何處理好情緒，對青少年及父母來說都是一門重要的功課，首先第一步要做到覺察，即去瞭解到，自己為何有這樣的情緒發生？是什麼狀況？包在情緒裏面的原因是什麼？第二步即是如何解決，每個人解決情緒問題的方去各不相同，有人會找健康的方式，就像是有糖尿病就會少攝取糖分，但有人卻選擇大吃大喝，背道而馳，要用何種方法解決，都要多停下來想一想。

第三步，則是家長要看看問題的周邊，是否引發情緒的共病，進而有好的處理。很多父母看到孩子跌倒了，忍不住脫口說：「怎麼這麼不小心？」其實這句話是沒有意義的，孩子並非故意，有時候父母太過心急，甚至連自己的情緒也進去了，反而會把問題愈弄愈複雜。

董氏基金會執行長姚思遠表示，時時檢視情緒，覺察自己的心理狀態，是有效防治憂鬱症的第一步。基金會7年前針對不同年齡層開發「憂鬱檢測APP」，研製3種憂鬱情緒檢視量表，今年推出「憂鬱檢測APP」升級版，不僅有心情日記、各式好心情秘方，也提供民眾所在位置周邊包含醫療、諮商、支持等不同類型的心理健康資源供選擇。民眾可於APP商城搜尋「憂鬱檢測」免費下載。

(中時 )