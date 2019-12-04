董氏基金會調查發現，13.5％青年少受訪者「常」覺得孤單，且越覺得自己「孤單」，憂鬱的比例越高，而憂鬱程度越嚴重者，「與他人互動、聊天」上網的比例也越高。專家表示，青少年孤單上網原想尋求安慰，但網路不僅未知且風險高，也可能遇到也是一群心情不好的人在嗆來嗆去，更不可能顧及他人的情緒及感受，甚至因而誤入感情陷阱，反而更憂鬱，上網並不能解決孤單。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，此次調查發現，不到10分鐘就想上網青少年覺得孤單的比率為10.9％，亦即每10人當中就有一人，經交叉比對，其感到孤單的比率均高於30分鐘、1小時才想上網的青少年，孤單與憂鬱相關，與過去文獻結果一致，現在青少年習慣使用社群平台、即時通訊軟體發佈訊息與他人聯繫，雖然更及時便利，但仍有許多人感到孤單。

台灣兒童青少年精神醫學會理事長陳質采表示，掛在網路或社群媒體聊天，因為經常出現的負面字眼加強了負面情緒，不只沒有紓壓，反而增加自己的壓力。

當一個人不快樂、壓力大或是孤單時，要選擇用健康的方式去面對，心情不好卻大吃大喝，只會更糟，上網也是，因為網路多存在未知，風險是不可預測的，臨床上曾有青少年案例向她抱怨，「網路上的人嗆他比家人還凶」、「網友覺得好笑、卻不按讚」，甚至還有感情陷阱，不可不慎。

至於有青少年以打手機遊戲排解孤單，陳質采指出，就像工作、寫論文遇瓶頸時，有些人會到外面逛街買東西一樣，打手機遊戲會讓人產生愉悅感進而紓壓，但逛街買東西後容易會回來，很多青少年打手機遊戲後，卻欲罷不能，反而佔據更多該做事的時間，導致很多功課都寫不完，取捨之間，又是個大問題。

(中時 )