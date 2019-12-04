民進黨今啟動行動中常會，首站到彰化舉行，民進黨秘書長羅文嘉致詞時直接點名國民黨提名參彰化第二選區張瀚天及第四選區立委蕭景田，一個販毒、一殺警。他說，很想請問國民黨不分區第一名的葉毓蘭，應該給大家一個交代。

民進黨今行動中常首場開拔到彰化，就以「反毒、反黑、反滲透」為主題，更邀請知名作家九把刀的爸爸從事藥師工作的柯毓彬報告彰化毒品防制現況。

羅文嘉致詞時指出， 全台灣73個選區，他直接名國民黨參選人張瀚天，是唯一一個販毒，吸毒判刑確定，沒有任何一個候選人、沒有一個政黨，會推這樣的候選人來當彰化的立委，「以後怎麼教小孩不要吸毒品、碰毒品？」

他說，張瀚天說他改了名字，那是年輕時犯的錯，已經改過自新，要大家給予機會，但是身為立委，對於未來要參與兩岸外交事務、政治教育環境的國會議員，不能只是這樣要求，應該要要求更多。

他說，更離譜的是，全台灣沒有發生過殺警奪槍的候選人，1984社頭鄉代表會主席蕭景田涉及兩條人命，他很想請問國民黨不分區第一名葉毓蘭，應該給大家一個交代，除了吳斯懷要下架，下架彰化的蕭景田，這是大家的共同責任。

黨主席卓榮泰致詞時表示，販毒 危害社會公眾，並擴及國家，國民黨沒能做好第一層把關工作，參選人過去的紀錄讓人無法安心，大家要用選票抵制，彰化不是毒品、賭博及黑道的故鄉。

在中常會結束後， 卓榮泰也陪同民進黨立委候選人陳秀寳、黃秀芳、洪宗熠、陳素月車隊掃街。

(中時 )