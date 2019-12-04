「卡神」楊蕙如因指示網軍操作網路風向遭檢方起訴，引發熱議。這起事件也讓民進黨陷入風波，恐將影響明年大選。對此，自由作家洛杉基認為，明年只有讓韓國瑜當選總統，三件事才得以解決。

有PTT網友在去年發文表示，當時燕子颱風侵襲日本，導致關西機場封閉。在日的台灣旅客尋求台灣駐日人員協助，卻得到差勁回應，台灣旅客是靠中國駐日使館幫忙才得以脫困。此篇文章出現後，有帳號為「idcc」的網友，在PTT發文為駐日代表謝長廷辯駁，並帶風向把責任推給大阪辦事處。據傳因外界的壓力，導致蘇啟誠過度自責而輕生。台北市刑警大隊追查「idcc」帳號，發現「卡神」楊蕙如、蔡福明2人涉案，北檢因而起訴楊、蔡2人。此外，也查出楊蕙如是綠營網軍首領，每月透過下線蔡男給發文網軍1萬元。

這起事件持續延燒，更燒向謝長廷及民進黨。對此，洛杉基在臉書指出，明年只有讓韓國瑜當選總統，才可能有機會讓楊蕙如網軍背後的金主現身，遭受法律制裁。此外，也能還給前駐大阪辦事處處長蘇啟誠家人一個公道，也還給賴清德為何莫名其妙輸掉初選的一個真相。

網友則紛紛表示「這一場戰役真的很艱辛，大家要加油」、「說的真是好」、「的確是」、「一定要」。

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(中時電子報)