適值椪柑盛產季節，台中市農業局積極拓展外銷市場，今年椪柑外銷訂單已達720公噸、年增56％，將分別運至新加坡、馬來西亞、日本、加拿大及印尼等多個國家。而台中市首批椪柑外銷日本20公噸，4日舉行封櫃啟運儀式。

台中市農業局表示，日本市場一向對農產品品質高度要求，今年首次透過裕毛屋公司與日本荒井商事株式會社合作，採購台中優質椪柑外銷日本，日方已派專人前來進行嚴格檢疫，台中椪柑成功通過檢查，未來日本民眾將可在當地超市購買到台中椪柑。

與會的台中市長盧秀燕表示，近來兩岸關係緊張，因此，市府積極輔導各區農會加強農產行銷歐美、亞洲或新南向國家。其中，日本及加拿大對水果品質要求非常嚴格，台中椪柑能進入這些市場非常不容易，這代表台中市農產品，已具國際競爭力。

盧秀燕說，台灣是水果王國，台中水果可說是王國裡「皇冠上的鑽石」，數量雖非全台最多，但絕對是高級精美的水果，其中，柑橘類水果，包括椪柑、茂谷柑及桶柑等品種，最受消費者青睞，上述水果不僅養顏美容、助消化、易保存，又方便不沾手。

「有通路才有出路，有出路才有頭路!」，與會的立委江啟臣強調，台灣的農產品實力堅強，他感謝市府與農會積極拓展外銷市場，穩定市場價格，改善農民生活。

台中市農業局指出，台中市椪柑為台灣椪柑重要產區，每年11至12月產期種植面積約1,400公頃，年產量約2.7萬公噸，主要產地有豐原、石岡、新社、東勢、北屯、后里及潭子等區域。

台中市政府積極拓展台中優質水果，進軍國際市場，同時穩定國內農產品市場價格，椪柑產地收購價格，每公斤超過30元，較去年每公斤約增加7元，預估可為農民增加約9,000萬元收益。

台中市農業局4日在台灣大道市政大樓前廣場，舉辦椪柑外銷日本封櫃啟運儀式，包括台中市長盧秀燕長、台中市副市長楊瓊瓔、立委江啟臣、台中市農業局長蔡精強、勞工局長吳威志、客委會主委江俊龍、裕毛屋公司董事長謝明達、東勢區農會理事長劉正銘、石岡區農會理事長陸明陽，及多位台中市區農會代表，均到場見證。

(工商 )