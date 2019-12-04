40多歲洪姓女子疑因不滿新北地檢署楊姓檢察官辦案過程，今下午2時許爬上新北地檢署對面的金城立體停車場，撒下寫道「你的亂判害死一條人命」抗議紙條，坐在6樓女兒牆上意圖尋短，路過民眾嚇得報案，所幸洪女經警消勸說後成功救下，僅受輕微擦傷，目前送往亞東醫院救治中。
對此新北地檢署襄閱林宏松表示，並未收到洪女抗議事宜，若對偵結案件不服，皆可聲請再議。
據停車場管理員指稱，洪女今下午2時許獨自爬上新北地院對面的停車場六樓，坐在女兒牆上作勢跳樓，並撒下自製的抗議海報，寫道「新北檢察官楊xx，請公開偵字xxxx偵查內容及判決書，完全不一樣，你的亂判害死一條人命，連判決書的被害人跟告訴人都分不清楚」。
據了解，洪女日前指控他人冒用她的名字申請健身房項目，提告刑事偽造文書罪，全案由新北地檢署楊姓檢察官偵辦，今年5月間偵結，由於檢方認定罪證不足，予以全案不起訴處份。
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