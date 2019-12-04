2019高雄市特教生才藝競賽於4日落幕，樹德家商陳以真以「魅力再現」為題的國標舞，在眾所矚目的個人賽奪下第一名特優獎，他能在28組精彩的表演中脫穎而出，最大的關鍵是他比一般人付出更多的努力而感動評審。

陳以真小時候因為看到國標舞的腳步華麗優美，因而愛上國標舞並開始接觸，雖然曾經因為一直摔倒、扭傷想放棄，但媽媽鼓勵他要堅持下去，她表示，練國標真的相當辛苦，練一支舞都要準備一個月左右，但她希望上台表演給大家看，讓大家看到她的才藝。

指導老師呂敏華表示，雖然陳以真從小就有輕度智能障礙，但她對學習任何事物都相當努力不輸一般人，她時常詢問老師能否讓她利用午休時間練習舞步，除此之外，學校指派的作業也從不遲交，目前正在為明年的烘培、美髮全國技術檢定做準備。

陳以真是相當孝順的孩子，假日都會回旗山老街幫忙媽媽賣烤番薯，即使平日已經有許多校內的活動及課程要參與，假日還是願意任勞任怨凌晨3點起大早陪媽媽一起擺攤到下午才休息，雖然她的家境不好，但與媽媽的感情極為融洽。

(中時 )