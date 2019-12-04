桃園市青年事務局新明青創基地進駐團隊「鎮鑫科技」，創辦人郭鎮銘與哥哥郭鎮鑫開發「整合性控制系統技術」，利用無人機、無人船、無人潛艇等，讓技術人員可在危險場域外進行數據及影像判斷，尤其無人艇更是應用在水庫水質檢測，系統技術為全台獨創，未來計畫持續精進進行水庫及橋樑檢測。

37歲郭鎮銘是英國雪菲爾大學機械工程博士，曾在中原大學機械系任教，在職期間創立「智慧無人系統與載具研究室」。他說，過去曾隨學生前往水庫進行水質檢測，發現現況下仍需依賴人工及特殊器具，不但耗費人力也具高度危險，自創公司後，耗時1年多時間，研發出一套以無人船檢測水質的解決方案，核心技術是多功能載具自動控制系統。

郭鎮銘說，透過新明青創基地創業輔導及商業媒合資，讓他從一位教學及技術領域的專業人士，轉變為具有商業思維的科技人員，未來將申請國發會創業天使投資方案，並鎖定科技部價創計畫為未來目標。

(中時 )