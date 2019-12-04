迪士尼經典動畫翻拍為真人版中，《阿拉丁》真人電影版全球熱賣10.51億美元，捧紅了男女主角，女主角更接演了新版霹靂嬌娃，但男主角埃及裔加拿大籍的Mena Massoud近期接受訪問時卻表示，從《阿拉丁》上映後就沒有接到任何一個試鏡機會了。
飾演「阿拉丁」的Mena Massoud近期接受《The Daily Beast》訪問表示，「我有點厭倦對此保持沉默了，我希望大家能夠知道，我在拍完《阿拉丁》之後，很多人都以為『他肯定開始賺了很多錢』、『接下來他能夠輕易拿到很多角色吧』，但事實並不是那樣。《阿拉丁》上映之後到現在，我甚至還沒有得到過任何一次試鏡的機會。」
Mena Massoud表示自己因為外型限制，在演出《阿拉丁》之前他總是被定型為恐怖份子的角色，雖然他非常開心能夠演出《阿拉丁》這種大片，但他也想澄清自己的演員生涯現狀依然艱困，「《阿拉丁》票房破10億美元，那很好，但我有機會拿到任何一個試鏡機會嗎？我並沒有奢望一開始就去演像是《蝙蝠俠》這樣的大角色，但事實上我連踏進房間試鏡任何一個角色的機會都沒有。」
(中時電子報)
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