迪士尼經典動畫翻拍為真人版中，《阿拉丁》真人電影版全球熱賣10.51億美元，捧紅了男女主角，女主角更接演了新版霹靂嬌娃，但男主角埃及裔加拿大籍的Mena Massoud近期接受訪問時卻表示，從《阿拉丁》上映後就沒有接到任何一個試鏡機會了。

不少人認為Mena Massoud（左）演完《阿拉丁》演藝工作一帆風順，但其實不然他澄清其實就像失業了一樣，狀況依舊沒有改變。（圖／達志影像提供）

飾演「阿拉丁」的Mena Massoud近期接受《The Daily Beast》訪問表示，「我有點厭倦對此保持沉默了，我希望大家能夠知道，我在拍完《阿拉丁》之後，很多人都以為『他肯定開始賺了很多錢』、『接下來他能夠輕易拿到很多角色吧』，但事實並不是那樣。《阿拉丁》上映之後到現在，我甚至還沒有得到過任何一次試鏡的機會。」

Mena Massoud是埃及裔加拿大人，中東的外表讓他接戲上備受阻礙，常常被定位在恐怖分子的角色上。（圖／翻攝自Mena Massoud IG）

Mena Massoud表示自己因為外型限制，在演出《阿拉丁》之前他總是被定型為恐怖份子的角色，雖然他非常開心能夠演出《阿拉丁》這種大片，但他也想澄清自己的演員生涯現狀依然艱困，「《阿拉丁》票房破10億美元，那很好，但我有機會拿到任何一個試鏡機會嗎？我並沒有奢望一開始就去演像是《蝙蝠俠》這樣的大角色，但事實上我連踏進房間試鏡任何一個角色的機會都沒有。」

(中時電子報)