台北市議員李明賢、張斯綱、徐弘庭、王欣儀大約4日下午2點左右抵達位於東京白金台的駐日代表處，代表處大門深鎖，連要辦證照的民眾必須按鈴才能進入。4位議員在代表處大門外準備好中華民國護照按鈴說明來意，他們質疑自己並非恐怖份子，也沒有發動群眾抗議，只是想和平地遞個陳情書，為何這麼難？

他們還表示，以前只要是中華民國公民進出相當於我國領土的駐日代表處是件很容易的事，他們甚至強調可以屈辱地接受搜身，以證明動機是單純且和平的。

議員們經過與駐日代表處行政組官員溝通、協調後，駐日代表處原本希望派4位當中的1位代表進入代表處遞陳情書，後來官員向上級回報後同意2人進入，最後在議員們的堅持下，才讓4位議員都進入代表處，但前提條件是，不能有媒體跟拍，只能由議員們自行拍照存證。

經過約10分鐘後，4位議員表情沉重地步出代表處。徐弘庭表示，「非常遺憾，謝長廷仍然拒絕接受陳情書，我們繳交了陳情書，並且要了1個陳情書的收發案件號，以示這是個正式的文件，我們當然希望他能正式回覆，以接受中華民國國民的檢視。針對所謂的不幸事件，謝長廷有必要說清楚講明白。」

「他為了躲我們取消了記者茶敘，又躲在隔壁棟的官邸裡面，也不願意出來見見我們這些台北市議會的晚輩，我們曾經是他兒子的同事。張斯綱表示，「我們的訴求很簡單，這件事在國內沸騰，也關乎到外交官的尊嚴，希望謝大使在面對此事時拿出負責任的態度出來面對，請辭以示負責，不要躲在高牆後面，躲在臉書後面解決不了問題。」

李明賢則強調，「我要再一次重申，這個『IDDC』的案子是去年9月是我跟新北市議員葉元之提出告發的，現在北檢已經正式起訴楊蕙如，到底謝長廷有沒有資助楊蕙如，這是我們要求他出來說明的，檢調也持續在偵辦當中，所以我們要反映台北的民意，要求謝長廷先請辭下台，靜候調查。」

議員們強調，他們的行動是自發的，與選舉無關，更與國民黨候選人韓國瑜無關。

(中時電子報)