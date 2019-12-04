菲律賓災害處理單位今天表示，北冕颱風侵襲菲律賓首都南方的省分，死亡人數上升至10人，並指出防範措施及強制撤離是避免更多傷亡的關鍵。

2日晚間登陸的北冕颱風是今年侵襲菲律賓的第20個颱風，並引發數以千計居民強制撤離，還有數百航班取消，並干擾菲律賓11月30日至12月11日主辦的部分東南亞運動會（Southeast Asian Games）賽程。

路透社報導，當地災害處理單位在報告中表示，中部畢科爾區（Bicol）有5人喪命，其中3人溺斃。另外5人在馬尼拉南方地區喪命。

國家災害管理機關發言人提姆巴爾（Mark Timbal）告訴ANC電視台，約34.5萬人仍在疏散中心等當局准許他們返家。

提姆巴爾表示：「這次風暴造成大風暴常見的破壞，例如樹木倒塌、房屋及政府設施屋頂損毀。」有關官員表示，強制撤離及預先防範防止更多人喪命。

菲律賓國家氣象局表示，隨著北冕往南海前進，持續風速減弱至時速100公里，陣風時速最高達125公里，預計今天晚上離開菲律賓。

由7000多個島嶼組成的菲律賓每年平均遭20個颱風侵襲。

(中央社)